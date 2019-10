Chiusura temporanea del tunnel di Tenda per il passaggio di una macchina operatrice

Tenda. Per consentire il trasferimento di una macchina operatrice di grandi dimensioni dal cantiere sul versante francese del Colle di Tenda all’area di cantiere italiana, è stata programmata la chiusura temporanea al traffico del tunnel di Tenda, lungo la statale 20 “del Colle di Tenda e Valle Roja”.

Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione, le operazioni sono state pianificate in orario notturno. Il tunnel di Tenda sarà infatti temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni dalle 22:00 alle 24:00 di giovedì 10 ottobre, per il tempo strettamente necessario ad eseguire in sicurezza la movimentazione del macchinario.

