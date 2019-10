Chiusura biglietterie Trenitalia, M5s: «Berrino avrebbe dovuto rispondere oggi in aula ma ha preferito l’Expo Ferroviaria di Milano»

Genova. «La chiusura delle cinque biglietterie delle stazioni ferroviarie del Levante e del Ponente ligure, nonostante i proclami dei giorni scorsi, evidentemente non interessano all’assessore Berrino, che oggi avrebbe dovuto rispondere in Aula alla nostra IRI dedicata e invece ha preferito recarsi all’Expo Ferroviaria di Milano.

LE latita, l’assessore Berrino, nonostante ieri sia stata data notizia, che una di quelle biglietterie, vale a dire quella di Arma di Taggia, ha perfino chiuso con un giorno di anticipo, perdendo la battaglia che lo stesso assessore aveva promesso di affrontare nelle sedi opportune, sa bene che non può risolvere alcunché, avendo egli stesso firmato un contratto che prevede proprio la chiusura di quelle biglietterie. Notizia che a noi è stata confermata dagli uffici competenti di Trenitalia. Berrino, abbia almeno il coraggio di riferire in Aula». Così dice il consigliere regionale Fabio Tosi, primo firmatario dell’Iri che avrebbe dovuto essere discussa oggi in Consiglio regionale.