China Open, l’armese Fognini soffre ma batte Kukusckin

Taggia. L’armese Fabio Fognini ha battuto Michail Kukusckin ai sedicesimi di finale del China Open.

Il tennista di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding, anche se ha sofferto alla fine riesce a battere l’avversario, numero 60 Atp, per 6-4, 4-6, 7-6 (8-6) passando così il primo turno del torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

Domani agli ottavi di finale dovrà affrontare il russo Andrej Rublev.