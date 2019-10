China Open, la coppia Fognini-Thiem perde nel doppio contro Polášek e Dodig

Taggia. Finisce l’avventura dell’armese Fabio Fognini nel doppio maschile del China Open. Il numero 12 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding ha infatti perso in due set la partita di oggi sul Moon Court.

Lunedì il tennista di Arma di Taggia aveva vinto, insieme a Dominic Thiem, la partita contro la coppia formata da Runhao Hua e Xin Gao agli ottavi di finale con il punteggio di 4-6, 5-7. Oggi però il duo Fognini-Thiem è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo Atp 500 in corso sui campi in cemento di Pechino in Cina dalla coppia Filip Polášek e Ivan Dodig con il punteggio 6-4, 6-4.

L’armese continuerà però a partecipare al China Open visto che domani dovrà affrontare ai quarti di finale del singolare maschile Karen Chačanov.