China Open, Fognini supera Rublev e vola ai quarti di finale

Taggia. L’armese Fabio Fognini supera Andrej Rublev e vola ai quarti di finale del China Open.

Dopo aver battuto Michail Kukusckin ai sedicesimi di finale oggi il tennista di Arma di Taggia, numero 12 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding, si è imposto negli ottavi di finale sul russo per 3-6, 4-6, dopo un’ora e 16 minuti di gioco, passando così il turno del torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

Venerdì 4 ottobre dovrà affrontare ai quarti di finale Karen Chačanov.