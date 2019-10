China Open, Chačanov sconfigge Fognini: l’armese esce ai quarti di finale

Taggia. Finisce definitivamente l’avventura dell’armese Fabio Fognini al China Open. Il numero 12 del ranking mondiale e sesto favorito del seeding oggi ha infatti perso in tre set la partita contro Karen Chačanov nel singolare maschile.

Dopo aver battuto Michail Kukusckin ai sedicesimi di finale ed essersi imposto negli ottavi di finale sul russo Andrej Rublev, oggi è stato messo ko dal numero 9 del ranking mondiale ai quarti di finale del torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.515.225 dollari in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina, per 3-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 48 minuti di match.

Il tennista di Arma di Taggia dice così addio al torneo di Pechino.