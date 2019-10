Ventimiglia. Volete fare una segnalazione ma non sapete come? Ci pensa il gruppo Facebook ‘Ventimiglia Consiglia‘, amministrato da Emanuele Borella, candidato consigliere nella lista di Nico Martinetto (Ventimiglia nel Cuore) che nella scorsa tornata elettorale appoggiava la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

«Per molti cittadini stampare i moduli da compilare e poi inviarli telematicamente all’ufficio URP del Comune di Ventimiglia era impossibile – ha spiegato Borella -. Per questo abbiamo stampato noi i moduli per loro, li abbiamo distribuiti agli esercenti che hanno dato la loro disponibilità e passeremo a ritirarli di volta in volta, per poi portarli in Comune».

Un servizio importante, quello svolto a titolo gratuito dall’amministratore del gruppo Facebook, che darà la possibilità anche a chi non è pratico del web di far sentire la propria voce.

Al momento hanno aderito i seguenti negozi: “Unbroken style” di via Aprosio 17; “Baby birba” di via Roma 2; Nené la barberia in via Garibaldi, nel centro storico; la polleria, sempre in via Garibaldi; Nadia Fiori in corso Limone Piemonte 40 e Pizza Max in piazza Costituente.

Chi lo vorrà potrà prendere i moduli, compilarli scrivendo quali problematiche ha riscontrato in città e riconsegnarli in uno dei negozi aderenti all’iniziativa.