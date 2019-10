Case popolari a Imperia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Diano Marina e Pietrabruna: aperto il bando

Imperia. L’A.R.T.E di Imperia in data 14/10/2019 ha emanato il Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti nei Comuni di Imperia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Diano Marina e Pietrabruna, ai sensi della L R. 10/2004.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet www.arteim.it, oppure rivolgersi all’ A.R.T.E. di Imperia in Via Armelio 70, o al numero 0183/76961 nei seguenti giorni ed orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 Martedì e Giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00

I moduli di domanda possono essere ritirati presso gli uffici del Comune di residenza/attività lavorativa e presso la sede dell’A.R.T.E. – Via Armelio 70, Imperia; possono essere altresì reperiti sul sito Internet dell’A.R.T.E. (www.arteim.it – Sezione: Bandi/Assegnazione Alloggi/Bacino C).

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 22/11/2019 secondo le modalità previste all’art. C) del Bando.