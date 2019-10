Camporosso. Oltre trecento caditoie sono state pulite, su input dell’amministrazione comunale, in previsione della stagione autunnale. Come gli scorsi anni, l’amministrazione guidata dal sindaco Davide Gibelli, ha preferito evitare possibili allagamenti intervenendo con macchinari appositi per pulire caditoie e tombini.

Le operazioni sono state seguite dal vicesindaco Maurizio Morabito.