Camporosso. C’è un cittadino che deve assolutamente mettere in sicurezza degli alberi di sua proprietà. Questi, 19 “Pini di Aleppo”, crescono in un terreno attiguo alla strada pubblica via Oberto D’Oria.

Sono dei particolari pini marittimi che, in questo caso, si presentano ad alto fusto, ma soprattutto inclinati e pericolanti sulla carreggiata della strada in questione, costituendo così un pericolo per la circolazione di auto e persone.

Le piante sono anche in pessime condizioni e l’inclinazione del versante sul quale sono radicate aumentano i rischi di crollo. Insomma, quei pini vanno abbattuti ed adesso lo dice un’ordinanza comunale che impone al loro proprietario di farlo entro 10 giorni da oggi. Se no lo farà il comune che, oltre a sanzionare il trasgressore, gli farà pagare anche le spese di abbattimento.