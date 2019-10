Camporosso, la città più cardioprotetta del Ponente. Da oggi un defibrillatore anche sull’auto della Polmunicipale

Camporosso. Il vicesindaco Maurizio Morabito ha consegnato oggi al comandante della polizia municipale, Gianni Sismondini, e all’agente Claudio Filippi, unico dei vigili in servizio ad avere l’abilitazione per l’utilizzo del Dae (Defibrillatore automatico esterno), un defibrillatore da tenere a bordo di un’auto della polmunicipale, in modo che possa essere utilizzato tempestivamente, in caso di necessità.

«Con questo nuovo dispositivo – spiega il vicesindaco – Camporosso è ora la città più cardioprotetta della provincia, avendone già sei presenti sul territorio. Adesso, però, ne abbiamo uno che potrà essere utilizzato al momento del bisogno, ovunque esso sia. Come amministrazione abbiamo puntato molto su questo: sappiamo che la tempestività di intervento può salvare una vita».

Gli altri defibrillatori sono comunque già posizionati nei luoghi più strategici: uno all’esterno del campo sportivo nei pressi del Nervia, che serve anche scuole e la sede dell’associazione pensionati. Nel centro storico di Camporosso ne sono presenti due: uno nell’androne del municipio e il secondo all’esterno della farmacia di corso via Vittorio Emanuele. Gli altri si trovano rispettivamente: nel centro polivalente Falcone, presso le scuole di Camporosso Mare in via San Rocco e sulla nuova passeggiata a mare.

Il prossimo passaggio sarà quello di far seguire al comandante della polizia municipale e agli altri due agenti in servizio a Camporosso il corso per utilizzare il Dae.