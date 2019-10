Camporosso, frena per far attraversare un pedone, scivola e si rompe un ginocchio

Camporosso. Frena per far attraversare un pedone e scivola, rompendosi un ginocchio. E’ successo questa mattina intorno alle 8,40, sull’Aurelia al confine tra Camporosso e Ventimiglia: una donna di circa 60 anni, in sella al suo scooter è scivolata e si è ferita per far attraversare un pedone.

A soccorrere la sessantenne, che ha riportato la sospetta frattura di un ginocchio, è stato un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. La donna è stata accompagnata in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo.

Causa della caduta sarebbe l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia unito alla velocità.