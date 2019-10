“Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina”, a Sanremo la presentazione del volume di Marco Macchi

Sanremo. Mercoledì 30 ottobre, alle 16,30, appuntamento a cura della sezione di Sanremo dell’Istituto internazionale di Studi Liguri presso il Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota. Verrà presentato il volume “Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina” a cura di Marco Macchi, edito da Atene Edizioni.

Questa agile guida, dopo una breve introduzione di storia sanremese, incentrata soprattutto sulla questione dei confini, illustra una serie di itinerari che conducono alla scoperta dei segni lasciati sul territorio, sia che appartengano a epoche preistoriche sia che appartengano all’epoca moderna.

Marco Macchi, laureato in storia e guida ambientale e turistica, ha prodotto altri volumi con lo scopo di far riscoprire e conoscere itinerari ambientalistici del Ponente Ligure, tra cui ricordiamo “Camminare per le antiche strade” volume che illustra 18 itinerari escursionistici; e di argomento più botanico “Alberi rari e monumentali della Riviera dei Fiori” (in collaborazione con Marco Alberti) ed “Itinerari dei Ficus” (in collaborazione con Tiziano Fratus).

La locandina Macchi