Ventimiglia. Traffico in tilt sulla A8 francese per un camion che ha preso fuoco intorno alle 4,30 nei pressi dell’uscita 49 di Saint Laurent du Var in direzione Aix.

I vigili del fuoco francesi hanno lavorato per ore per domare le fiamme e ancora stamattina sono impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del tratto stradale.

Vinci Autoruoutes, la società che gestisce le autostrade francesi, alle 8,30 segnala un tempo di percorrenza di 1 ora e 45minuti tra i caselli di Nizza Est e Nizza Ovest. Centinaia i lavoratori trasfrontalieri rimasti bloccati in coda nel tentativo di raggiungere il luogo di lavoro in Francia.