Cambia la viabilità in occasione del 7° Gran Premio Città di Sanremo

Sanremo. In occasione del 7° Gran Premio Città di Sanremo per garantire lo svolgimento della gara Internazionale di ciclismo categoria handbike valida quale Tappa circuito Europeo – European Handbike Circuit (EHC) cambierà la circolazione in diverse vie della città.

Su Lungomare I. Calvino (carreggiata a monte – 2^ rientranza per 30 metri lineari) vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 00.00 del 2 ottobre alle 24 del 6 ottobre.

Nel Piazzale C. Dapporto, su Lungomare I. Calvino (carreggiata a monte – ambo i lati), in via Adolfo Rava, ai Giardini V. Veneto (entrambe le carreggiate), in corso N. Sauro – (entrambe le carreggiate) e in corso T. Trieste il 6 ottobre vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 8 alle 17.

In via N. Bixio (ambo i lati), da via Carli a corso Mombello escluso aree di sosta per disabili, scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle 10 alle 17, mentre sulla pista ciclo-pedonale (tratto di ponente – da Morgana a Vecchio Bunker) vi sarà divieto di transito ai velocipedi e ai pedoni dalle 13 alle 17.

Su Piazzale C. Dapporto, Lungomare I. Calvino (carreggiata a monte), Giardini V. Veneto (carreggiata a monte), corso N. Sauro (carreggiata a monte), corso T. Trieste, corso Mombello Inferiore (entrambe le carreggiate), via Adolfo Rava, via N. Bixio (da Via Roma a Corso Mombello) e sottopasso Croce Rossa

vi sarà divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 13 alle 17. Durante il divieto di transito i veicoli in sosta regolamentare, all’interno del percorso interessato, potranno uscire secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili.

In Piazza Cesare Battisti divieto di svolta a destra dalle 13 alle 17 per i veicoli che vogliono immettersi sul Lungomare I. Calvino e Piazzale Carlo Dapporto. In via Roma divieto di svolta in corso Mombello Inferiore e divieto di svolta in sottopasso Croce Rossa dalle 13 alle 17. Durante la sospensione della circolazione verrà attuato il divieto di immissione veicolare dagli ex passaggi a livello di corso Mombello, via Gioberti, ex Morgana e sulle strade che si aggettano sul percorso.

Sono derogati al divieto i veicoli diretti a Portosole i quali potranno transitare dall’ex passaggio a livello del Morgana secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele; i veicoli provenienti da Portosole e da via Gavagnin hanno l’obbligo di svolta a dx per via Del Castillo ad eccezione dei veicoli aventi altezza superio0re ai 2 MT i quali, potranno uscire dall’ex passaggio a livello del Morgana secondo le indicazioni impartire dallo staff alla sicurezza della Polisportiva IntegrAbili a velocità ridottissima e adottando tutte le debite cautele; e sono esclusi dal divieto di transito i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza e Amaie Energia.