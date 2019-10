Calcio a 5, l’Italia partecipa alla Fifco World Corporate Champions Cup 2019

Prevista per le giornate di venerdì 25 – sabato 26 – domenica 27 ottobre la FIFCO World Corporate Champions Cup 2019, manifestazione organizzata dalla FIFCO – Federation Internationale de Football Corporatif, ovvero il massimo organismo mondiale del calcio dedicato alle aziende e dal Challenge Prince Ranieri III di Monaco, che si disputerà presso lo Stadio Didier Deschamps di Cap D’Ail.

L’Italia prenderà parte alla Coppa del Mondo di Calcio a 5 Corporate con una selezione FIFS organizzata dal Comitato Regionale Ligure del delegato Federico Lai.

Oltre alla nostra selezione nazionale, prenderanno parte al torneo 16 selezioni, provenienti dai 5 continenti. Il programma prevede una cerimonia inaugurale che si svolgerà venerdì 25 ottobre alle 19 presso lo Stadio Didier Deschamps di Cap D’Ail, e alla quale sarà presente il Presidente della Federazione Italiana Football Sala Axel Paderni e il presidente del Challenge Prince Ranieri III Christian Michelis, a cui seguirà il match inaugurale tra Funcion Public (Principato di Monaco) e Federazione Italiana Football Sala (Italia).

Sabato 26 ottobre si disputeranno le gare dei gironi eliminatori, mentre domenica 27 ottobre le finali e la cerimonia di chiusura della competizione. Ecco i gironi della manifestazione:

Gruppo A:

Funcion Public – Principato di Monaco

Federazione Italiana Football Sala – Italia

Amex – Francia

Elevate Partners – Irlanda

Gruppo B:

Diamond Kalian – Principato di Monaco

Saibank – Egitto

Ibm – Canada

Cerner – India

Gruppo C:

Camera de Cascas – Portogallo

Galacticos – Nigeria

Arman Gohan Sjrian – Iran

Sita – Capo Verde

Gruppo D:

Bodermol – Tunisia

Amafco – Mali

Rtc – Capo Verde

Soulfato Macao – China

Nell’ultimo anno la FIFS si è fatta fortemente promotrice dello sviluppo del calcio a 5 AMF, giocato con le regole originali AMF del 1930, in Liguria e in quest’ottica è stato fondato un organo che gestisce, coordina e promuove tutte le competizioni in ambito ligure e la gestione del Comitato Regionale è stata affidata nelle mani esperte del delegato FIFS Federico Lai.

Quest’anno è la prima storica stagione per il Comitato Regionale Ligure sotto il marchio Federazione Italiana Football Sala e l’auspicio è di organizzare al meglio tutte le manifestazioni, in un’ottica di promozione del calcio a 5 AMF in tutto il territorio italiano.

Per rimanere in costante contatto con le attività che la Federazione Italiana Football Sala dedica al territorio ligure, e non solo, basta collegarsi al sito www.fifs.it oppure seguire i canali social della Federazione (Facebook: FIFS – Federazione Italiana Football Sala, Instagram: Fifsfootballsala e YouTube: Fifs italia Official).