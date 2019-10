Calcio a 5 AMF: i risultati della prima, seconda e terza giornata di Coppa del Mondo categoria 13 anni

Alla fine della terza giornata l’Italia si è ufficialmente qualificata come miglior terza dei gironi, meritandosi a suon di goal il vantaggio nella differenza reti. Venerdì 1 novembre è previsto il match dei quarti di finali fra la Nazionale Italiana e la Nazionale di casa, ovvero la Catalunya: questa partita si preannuncia infuocata e piena di emozioni e come sempre verrà ripresa dalle telecamere di MediasportChannel e trasmessa sul Canale 814 del Pacchetto Sky e Canale 188 del Digitale Terrestre, oltre alla diretta streaming su www.mediasportchannel.tv

Di seguito i risultate delle tre giornate con commento delle partite dell’Italia:

Giornata 1, 28 ottobre:

Argentina – Italia 4 – 1

South Africa – Australia 2 – 8

Brasile – India 23 – 0

Paraguay – Switzerland 22 – 0

Catalonia – France 11 – 2

Great Britain – Colombia 6 – 10

Si è conclusa tra emozioni e spettacolo questa prima giornata dedicata ai match dei tre gironi di qualificazione per le fasi finali del torneo.

La Nazionale Italiana del CT Guerrino Parise ha affrontato l’Argentina, in un match combattuto che purtroppo ha visto uscire sconfitta la nostra Nazionale con il risultato di 4-1. Nella prima frazione di gara nonostante gli Azzurri abbiano messo in campo senza remore tenacia e personalità, riuscendo a sfiorare il goal in due occasioni, la Nazionale Argentina ha prevalso andando in vantaggio di due reti. Nella ripresa l’Italia ha accusato il contraccolpo psicologico dovuto al secondo gol subito all’ultimo minuto del primo tempo, per cui l’Argentina ha siglato in serie altre due reti. Nel finale gli Azzurri hanno creato qualche occasione da goal riuscendo infine a segnare il 4-1 grazie ad un rigore di Lattari.

Giornata 2, 29 ottobre

Svizzera – Regno Unito 4 – 8

Francia – Australia 6 – 8

Paraguay – Colombia 9 – 1

Italia – India 19 – 0

Catalogna – Sud Africa 9 – 1

Argentina – Brasile 2 – 4

La Nazionale Italiana ha affrontato la Nazionale Indiana, in un match entusiasmante che ha visto protagonisti gli Azzurrini con una splendida prestazione, che li ha condotti al risultato netto di 19-0. Nella prima frazione di gara la nostra Nazionale dà subito il meglio di se riuscendo a esprimere un gioco fluido e a creare occasioni da goal in serie. Dopo i primi 20 minuti di gara l’Italia va a riposo sul 10-0, pur avendo sprecato diverse altre nitide occasioni. Nella ripresa l’Italia sembra appagata dal risultato e grazie anche al cambio di atteggiamento della Nazionale Indiana, che decide di arroccarsi nella propria metà campo, fatica a trovare nuovamente la via del goal. A metà del secondo tempo, gli Azzurri, grazie ai cambi del CT Guerrino Parise, ritrovano motivazioni e concretezza riuscendo a segnare altre 9 reti.

Giornata 3, 30 ottobre

Brasile – Italia 8 – 3

Sud Africa – Francia 8 – 7

Argentina – India 12 – 2

Svizzera – Colombia 6 – 4

Catalunya – Australia 6 – 1

Paraguay – Regno Unito 17 – 0

La Nazionale Italiana ha affrontato il Brasile, in un match che come da pronostico è risultato complicato per gli Azzurri. Nella prima frazione di gara la nostra Nazionale parte con un atteggiamento propositivo pur consapevole della forza dell’avversario. Nonostante due goal di svantaggio, gli Azzurrini riescono ad accorciare le distanze e la partita sembra diventare più combattuta del previsto. Purtroppo la foga agonistica dei ragazzi li ha portati a commettere un numero troppo elevato di falli che ha permesso al Brasile di portarsi sul 5-1, grazie a dei calci piazzati. Nella ripresa l’Italia reagisce molto bene segnando ben due goal e mantenendo viva la partita, anche grazie alle parate di Matteo Carta. Nel finale di gara le doti tecniche dei brasiliani, permette loro di siglare altre tre reti, portandosi così sul definitivo 8-3.

La Coppa del Mondo C13, riservata ai ragazzi nati tra il 2006 e il 2007 e che si sta disputando nella cittadina iberica di Reus, Regione Catalunya in Spagna, dal 27 ottobre al 3 novembre.

Gli Azzurri militano in un girone di ferro, sorteggiato il 9 settembre scorso nella città di Barcellona (Spagna) presso la Casa dello Sport Catalano, che vede come protagoniste, oltre alla nostra Nazionale, le due potenze Sud-Americane Argentina e Brasile, e la meno blasonata India.

La Federazione Italiana Football Sala crede fermamente che lo sport aiuti a migliorare la vita: è salute, condivisione e rispetto. Per tali ragioni promuove la disciplina del football sala, calcio a 5 indoor o futsal, giocato con il Regolamento dell’Asociacion Mundial de Futsal, senza distinzione di razza, abilità, sesso, condizione sociale e a qualsiasi età, avendo particolare attenzione alla crescita e alla formazione del settore giovanile, con l’obiettivo finale di selezionare e sviluppare nuovi talenti per il mondo calcistico.

Per rimanere in costante contatto con le attività che la Federazione Italiana Football Sala dedica al calcio giovanile, e non solo, basta collegarsi al sito www.fifs.it oppure seguire i canali social della federazione (Facebook: FIFS – Federazione Italiana Football Sala, Instagram: Fifsfootballsala e YouTube: Fifs italia Official).