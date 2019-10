«Bussana: una comunità attiva e solidale», i ringraziamenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante

Sanremo. «L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante ringrazia pubblicamente la comunità di Bussana rappresentata dal “Circolo ricreativo bussanese” che, in sinergia con alcune persone socialmente sensibili, si è attivato per garantire alle nostre scuole, presenti in questa frazione, un concreto supporto che ci permetterà di ampliare e potenziare l’azione educativo-didattica offrendo ai nostri alunni una scuola ancor più di qualità e sensibile ai bisogni di tutti, nessuno escluso, per essere tutti uguali in una scuola che fa la differenza.

Grazie per avere trasformato un progetto in realtà» – affermano a nome dell’Istituto, la Preside e la Referente dell’Area BES.