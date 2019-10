Ventimiglia. Gara giovanile sui 18 metri a San Bartolomeo al Mare “Trofeo Giovani” sabato 26 ottobre.

Questi i giovani dell’Archery Club Ventimiglia che hanno partecipato:

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Davide Lionello con il suo recordo personale di 538 punti

2° Mattia Lanteri

Arco Olimpico Allievi Maschile:

1° Damiano Vottero

2° Leonardo Taibi

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

5° Mirco Catapano alla sua prima gara

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

5° Leonardo Pavone alla sua prima gara sui 18 metri con 385 punti

Il 27 ottobre sempre a San Bartolomeo si è svolta la gara “Trofeo Amicizia”, questi i risultati:

Arco Olimpico Master Femminile:

2° Antonella Merigone

Arco Olimpico Senior Maschile:

5° Andrea Modafferi alla sua prima gara

6° Fabio Pavone

8° Christian Fiandrino

e primi di squadra

Arco Compound Master Maschile:

3° Massimo Casanova Fuga

5° Mario Camgnolo

7° Alberto Occoni

e primi di squadra

Arco Nudo Seniores Maschile:

1° Fabio Fornaccini

Arco Nudo Master Maschile:

12° Roberto Sporeni

Sia sabato che domenica gli arcieri erano supportati dagli istruttori Ido Ferraldeschi e Laura Lorenzi: «Come le nostre frecce non colpiscono sempre il bersaglio, così l’armonia gli arcieri la trovano dentro loro stessi. L’importante e credere che ciò sia possibile, continuare a provare, imparare dagli errori commessi, nutrendosi però dell’esperienze positive. Non è facile, è una grande sfida senza fine, che se vissuta con fiducia può solo renderci migliori».

Prossima gara oltre confine a Nizza il 10 novembre.