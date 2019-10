Sanremo. E’ finito nel mirino di Striscia la Notizia il concorso canoro “Sanremo canta Napoli” che si è svolto dal 25 al 27 settembre al teatro del Casinò e ha visto partecipare venti giovani talenti. Tra questi, in tre a pari merito si sono aggiudicati la vittoria: un gruppo e due cantanti. E proprio le due cantanti, invece di presentare un inedito come richiesto dal concorso, avrebbero vinto con canzoni edite da diverso tempo.

E non è tutto. L’inviato di Striscia, Pinuccio, ha inoltre scoperto che l’arrangiamento del brano di Alessandra Murolo, una delle vincitrici, è firmato da uno dei componenti della giuria del concorso e sempre in giuria sedeva un secondo componente che in passato aveva sponsorizzato l’album della cantante. «Coincidenze», dice Pinuccio. Non proprio, visto che la giornalista Marinella Venegoni ha rassegnato le dimissioni da presidente della giuria dopo aver scoperto le incongruenze.

Il link per vedere il servizio di Striscia la Notizia: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/striscialanotizia/magagne-a-sanremo-canta-napoli_F309939901015C08