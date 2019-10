Borghetto d’Arroscia, anziano disperso: ricerche in atto

Borghetto d’Arroscia. Mobilitazione di soccorsi per un uomo di 86 anni dato per disperso questa sera in località Gavenola, nel territorio comunale di Borghetto d’Arroscia.

A cercare l’anziano sono i vigili del fuoco, i volontari del soccorso alpino e i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.