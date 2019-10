Bordighera, stage di karate wado-ryu con il sensei Claudiano Celestino in memoria di Stefano Pisano

Bordighera. Al Palazzetto il 24 novembre dalle 9.30 alle 12.30 si terrà uno stage di karate wado-ryu in memoria di Stefano Pisano, valente e indimenticabile karateka del club Wado-Ryu prematuramente scomparso il 13 agosto del 2018. L’evento è a cura del sensei Claudiano Celestino. Il ricavato, che verrà raccolto, sarà devoluto in opere di beneficenza.

«Il suo smagliante sorriso, il suo contagioso entusiasmo sono custoditi con imperituro affetto nella memoria e nei cuori del maestro e di tutti gli atleti – dicono gli organizzatori – Il 24 novembre Stefano sarà presente in mezzo ai suoi compagni e parteciperà gioiosamente alla celebrazione in suo onore. Egli, che non potrà più invecchiare, riabbraccerà i suoi fratelli mortali infondendo loro il coraggio di proseguire nel loro cammino verso l’ultimo kata».