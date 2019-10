Bordighera si prepara a festeggiare Halloween, tre appuntamenti per la notte più stregata dell’anno

Bordighera. La città delle palme si prepara a festeggiare la notte di Halloween con tre appuntamenti che coinvolgeranno adulti e bambini. Si inizia al mercato coperto, alle 16,30, con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e il ‘classico’ scambio di dolci alla pronuncia di ‘dolcetto o scherzetto?’, mutuata dalla filastrocca tradizionale americana “Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!” (trad: dolcetto o scherzetto, scherzetto o dolcetto, dammi qualcosa di buono da magiare).

Alle 17,30, poi, fantasmi, streghe, zombie e mostri animeranno le strade formando un corteo che attraverserà il centro cittadino. A partire dalle 19, la festa si sposterà nel centro storico di Bordighera Alta con uno spettacolo in piazza, aperitivi e cene a tema.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti gli esercenti commerciali e i ristorati del mercato coperto e di Bordighera Alta che hanno aderito all’iniziativa.