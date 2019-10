Bordighera. Due donne sono state invitate dalla polizia locale di Bordighera a rimettere in ordine l’area adiacente il cassonetto per indumenti usati destinati alla Caritas. E’ successo in piazza Garibaldi, davanti al mercato coperto, intorno alle 11,30. Le due straniere, borse alla mano, stavano scegliendo i capi di abbigliamento tra quelli destinati ai poveri, gettando gli indumenti scartati sulla strada.

Con estremo tatto, un agente della polizia locale si è avvicinato alle donne, chiedendo loro di rimettere in ordine l’area e di rivolgersi alla Caritas in caso di necessità personali.

Raccogliere i vestiti direttamente dai cassonetti, infatti, è vietato oltre che pericoloso.