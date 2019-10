Bordighera, proseguono i laboratori dell’autostima dello sportello d’ascolto Noi4You

Bordighera. Giovedì 3 ottobre, alle 21, nuovo appuntamento presso la Croce Rossa di Bordighera per il consueto incontro con il laboratorio dell’autostima dello sportello di ascolto Noi4You.

La dottoressa Guendalina Donà domani sera parlerà di comunicazione. Parleremo di comunicazione verbale e non verbale. Delle modalità che utilizziamo per comunicare e dei vari significati ed implicazioni psicologiche. Non parleremo soltanto ma, insieme all’aiuto delle volontarie, metteremo in scena una parte pratica.

Le persone presenti verranno coinvolte nella parte pratica attraverso un piccolo lavoro di gruppo che darà importanti spunti di riflessione e potrà sia divertire che incuriosire i partecipanti.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 – il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.