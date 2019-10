Bordighera, l’amministrazione devolve il contributo di solidarietà di agosto alla chiesa evangelica “Novità di vita”

Bordighera. Prosegue l’impegno della giunta della Città di Bordighera a donare parte dello stipendio di Sindaco e Assessori a favore delle associazioni e delle realtà che operano nel tessuto cittadino.

Martedì 22 ottobre, nel corso di un incontro che si è tenuto a Palazzo Garnier, il contributo del mese di agosto è stato consegnato alla chiesa evangelica “Novità di vita” di via Firenze, che sostiene alcune famiglie su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune.

«Grazie per l’impegno con cui ogni giorno vi prodigate a fianco di chi è in difficoltà, soprattutto in un momento storico non facile come quello che stiamo attraversando – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito – . Speriamo, con il nostro piccolo gesto, di aiutarvi concretamente nella preziosa attività che svolgete con uno spirito di sevizio davvero ammirevole».