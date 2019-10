Bordighera, interventi di pulizia di tombini e caditoie: scattano divieti di sosta

Bordighera. Il Comune rende noto che i giorni 28 e 29 ottobre sono previsti interventi di pulizia di tombini e caditoie, con conseguenti divieti di sosta con rimozione.

La fascia oraria va dalle 4 alle 12. Le vie interessate sono le seguenti:

Lunedì 28 ottobre – Via Aurelia lato monte e via Pasteur dalla via Romana alla via Aurelia.

Martedì 29 ottobre – via Primo Maggio, via Pio VII, via Quintino Sella e via Manzoni.