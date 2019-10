Bordighera, ecco il calendario delle manifestazioni già programmate per il 2020

Bordighera. L’amministrazione della Città rende noto una anteprima del calendario delle manifestazioni già programmate per l’anno 2020.

«Sono soddisfatto di poter presentare già oggi una agenda con date certe» dice il sindaco Vittorio Ingenito.

«Ovviamente lavoreremo ancora con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai nostri ospiti un ventaglio il più ampio e variegato possibile di eventi di qualità, ma stendere un primo programma era fondamentale per fornire agli operatori uno strumento di pianificazione e progettazione di pacchetti turistici, soprattutto in vista della partecipazione agli eventi fieristici.

Continua il sindaco – In questi appuntamenti si ritrovano già alcune delle linee che guideranno il rilancio turistico di Bordighera: ci sono proposte all’insegna dell’enogastronomia di eccellenza ed altre con una chiara connotazione culturale di prestigio; il tutto senza dimenticare manifestazioni che ormai fanno parte della storia della Città. Desidero esprimere il mio ringraziamento alle associazioni e a tutti coloro che si adoperano per l’organizzazione di questi eventi: sono felice di collaborare insieme a voi per Bordighera».

Di seguito, il calendario definito ad oggi.

ASPETTANDO LA BEFANA – 4, 5, 6 gennaio 2020 – Corso Italia

BEFANA BORDIGOTTA – 5 gennaio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 20.30 – Centro Città

BORDIGHERA UN PAESE DI SAPORI – 24, 25, 26 giugno 2020, dalle h. 19.00 alle ore 1.00 – Bordighera Alta

BORDIGHERA NOTTE BIANCA – 18 luglio 2020, dalle h. 19.00 alle ore 2.00 – Centro Città

BORDIGHERA UN MARE DI SAPORI – 27, 28, 29 luglio 2020, dalle ore 19.00 alle ore 1.00 – Lungomare Argentina

GIORNATA COMMERCIALE DEL RIBASSO – 9 agosto 2020, dalle ore 7.00 alle ore 21.00 – Centro Città

AGORA’ – 20, 21, 22, 23 agosto 2020 – Bordighera Alta

BORDIGHERA BOOKFESTIVAL – 27, 28, 29, 30 agosto 2020 – Corso Italia

BEERINBO’ FESTIVAL DI BIRRA E CUCINA – 3, 4, 5 settembre 2020, dalle ore 19.00 alle ore 2.00 – Giardini Lowe

BORDICHRISTMAS – 27 dicembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 – Centro Città