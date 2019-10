Bordighera, “avvistato” al bar Milleluci il ciclista Christopher Froome

Bordighera. Il plurivincitore della Grande Boucle, Christopher Froome, è stato avvistato nella Città delle Palme. Il ciclista che corre per il Team Ineos è stato infatti immortalato in una foto insieme a Lorenzo Marzola della Twenty Boutique nel bar Milleluci in corso Italia.

Professionista dal 2007, con caratteristiche di passista-scalatore e cronoman, Froome è riconosciuto come uno dei più forti ciclisti della storia avendo vinto tutti e tre i grandi Giri ciclistici: Giro d’Italia (nel 2018), Tour de France (nel 2013, 2015, 2016 e 2017) e Vuelta a España (nel 2011 e nel 2017). Ha conquistato inoltre due medaglie di bronzo a cronometro ai Giochi olimpici in rappresentanza della Gran Bretagna (nel 2012 e 2016), mentre ai campionati del mondo è stato terzo nella cronosquadre 2013 in Italia e anche nelle cronometro a squadre e individuale 2017 in Norvegia. Dopo l’infortunio durante la ricognizione della cronometro al Giro del Delfinato, il corridore si sta preparando a partecipare al Tour de France 2020.