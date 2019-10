Bordighera. Vandali hanno infranto i vetri delle finestrelle del ‘Marabutto': la costruzione in pietra, antica polveriera, che sorge in un belvedere della pineta, alle porte del centro storico.

Non è la prima volta che l’edificio, così come l’intero parco, subisce atti vandalici: dalla porta divelta a calci, alle incursioni notturne all’interno della piccola costruzione, trasformata in un museo dall’amministrazione Pallanca, fino ai disegni osceni sullo stendardo presente nel piazzale.

Sul caso indaga la polizia locale.