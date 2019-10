«Bambini, satana vi ama». Sui banchi dei bimbi della materna scritte sataniche e svastiche

Imperia. «Bambini, satana vi ama». Il disegno di un diavolo e un rosario. Il numero 666, tradizionalmente associato al maligno. Sono alcune delle scritte e delle immagini che insegnanti e bidelle hanno trovato stamani nelle aule della scuola d’Infanzia dei Piani a Imperia. I piccoli alunni non hanno potuto entrare a scuola al suono della campanella, per lasciare spazio agli agenti della polizia scientifica chiamati per un sopralluogo.

La fiduciaria del plesso scolastico si è recata in Questura per fornire tutte le possibili informazioni alla polizia. Bocche cucite dalla scuola: al momento non viene rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale.