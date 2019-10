Sanremo. Dopo l’assenza degli ultimi anni dovuta alla crisi economica che ha colpito il paese, i russi hanno riscoperto le bellezze della Città dei Fiori e di tutta la Riviera. A beneficiare di questo ritorno agli antichi splendori, alla Sanremo di fine Ottocento e alla zarina Marina, è stato soprattutto il mercato immobiliare e le grandi agenzie come quella di Azarov Aleksei in corso Imperatrice.

Azarov è leader nel settore immobiliare del Ponente Ligure e della Costa Azzurra. Con un’esperienza quasi decennale, è specializzato nella compravendita di ville di lusso pieds dans lʼeau, grandi appartamenti moderni nonché piccole abitazioni in centro città.

La sua clientela è varia e generalmente arriva dall’estero, dalla Russia, dal Kazakistan, dall’Ucraina, da tutti quegli stati in passato appartenenti all’Unione Sovietica. «Gli italiani? Sono pochi e sempre indecisi», dice sorridendo l’agente immobiliare. «La mia agenzia è aperta a tutti e tratta immobili di diverse fasce di prezzo. Quotidianamente ricevo 4-5 acquirenti (venditori), in particolare di nazionalità russa. Dopo un periodo di alti e bassi l’economia del Paese si è risollevata e il potere d’acquisto dei consumatori è tornato a crescere. I cittadini russi sono di nuovo quei clienti consapevoli ed esigenti come erano anni fa».

Dagli immobili a sei cifre a quelli più economici, le soluzioni abitative proposte da Azarov Aleksei coronano sempre il sogno del cliente. Professionalità, cortesia, capacità imprenditoriale caratterizzano l’attività di questa agenzia russa, oggi tra le più richieste dallo straniero che vuole acquistare (o vendere) casa sul territorio.

Ma non solo. Perché tra i suoi punti di forza può annoverare la collaborazione con agenzie dislocate in tutta Italia, che le permette di ampliare costantemente l’offerta mantenendola sempre ad alti standard qualitativi, nonché l’impiego di tecnologie all’avanguardia, indispensabili per un’attività di promozione mirata ed efficiente.

«Ho investito molto nella strumentazione hi-tech – confida Azarov –. Droni, telecamere, macchine fotografiche. Io stesso mi occupo di realizzare e montare i video degli immobili che vendo. Il mercato è cambiato e con esso le esigenze della clientela di cui bisogna essere bravi a catturare l’attenzione». Capace di stupire ed emozionare i potenziali acquirenti, l’agente immobiliare russo oggi non soltanto è il più richiesto sul mercato ma anche primo sui motori di ricerca e, come conclude, «ne sono orgoglioso».

L’agenzia immobiliare Azarov si trova in corso Imperatrice 8 a Sanremo. È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato.

Per informazioni chiamare al +39 0184 639032 oppure al +39 388 4227146.

