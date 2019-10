Avanti Insieme e Liguria Popolare alla prova delle assemblee fondative, doppio appuntamento

Sanremo. Se è vero che dietro il fiorire di nuovi gruppi civici ci sono le regionali del prossimo anno, una buona occasione per scoprirlo sarà il doppio appuntamento di questa settimana con le assemblee fondative di Avanti Insieme Liguria e Liguria Popolare.

Il “match” a distanza prenderà il via questa sera alle 21 con la prima riunione tra i simpatizzanti del coordinamento locale in cui è confluito il movimento civico di 100percentoSanremo, guidato in consiglio comunale dal candidato sindaco Sergio Tommasini. Il secondo appuntamento, in termini cronologici, si terrà nella sala del cinema Tabarin mercoledì alle 20:45.

Se la collocazione di Liguria Popolare alle prossime elezioni per il rinnovo del governatore ligure sarà, chiaramente, al fianco del centrodestra e del presidente Toti, quella di Avanti Insieme Liguria è ancora da capire. Tra i promotori di quest’ultima iniziativa ci sono alcuni tra gli esponenti storici della politica matuziana che hanno avallato e appoggiato la rielezione di Alberto Biancheri. Paolo Pippione, Pino Di Meco, Ninetto Sindoni, per citarne alcuni. Vicini al sindaco ma di provenienza democristiana e poi forzista, non è facile capire quale direzione potrebbero dare al gruppo che ha tratto il proprio nome dallo slogan della campagna elettorale del primo cittadino. Chi vivrà vedrà.