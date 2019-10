Ospedaletti. Ha preso il via la rievocazione storica automobilista con l’esposizione delle auto su corso Regina Margherita che riporterà la Città delle Rose ai bei tempi in cui sul proprio autodromo cittadino si teneva il trofeo internazionale automobilistico Sanremo.

Oggi e domani, domenica 13 ottobre, è possibile vedere le monoposto di Formula Uno d’epoca ma anche le vetture Sport e Barchetta sfilare a pochi metri dal pubblico, sul medesimo circuito in cui gareggiarono oltre mezzo secoli fa.

Uno schieramento d’eccezione che comprende alcuni esemplari decisamente significativi: come la Maserati 6CM che corse tra il 1938 e il 1940 con i piloti Luigi Villoresi, Piero Taruffi e Alberto Ascari; o la Stanguellini Sport 1100 che disputò, tra le altre, il Gran Premio di Bari 1948, la Targa Florio 1952 e la Mille Miglia 1955; ancora, la Fiat-DKW “Furia” protagonista proprio ad Ospedaletti nel 1949.

La Rievocazione organizzata dall’apposito Comitato in seno al Comune di Ospedaletti con la collaborazione del Club Amatori Veicoli d’Epoca di Imperia non sarà un ”semplice” raduno di auto d’epoca su strade aperte al traffico, bensì la celebrazione delle competizioni che si svolgevano sullo storico circuito, chiuso al traffico e rimasto inalterato; si potranno ammirare le celebri Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari e Maserati da Grand Prix e ci sarà anche spazio per le esposizioni statiche dedicate alle vetture più eleganti e significative sotto il profilo storico e industriale.