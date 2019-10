Astensione del centrodestra sulla mozione Segre, Scajola: «La mia Forza Italia credeva nella dignità dell’individuo»

Imperia. «La Forza Italia che ho contribuito a costruire insieme a Berlusconi credeva nella dignità dell’individuo, nei valori di solidarietà e libertà. Quella Forza Italia contrastava ogni forma di espressione di odio, di invidia e di rancore. “L’amore vince su tutto”, dicevamo».

Il sindaco di Imperia Claudio Scajola attraverso il suo profilo Facebook prende posizione sul voto al Senato della cosiddetta mozione-Segre.

«Quella Forza Italia non avrebbe mai avuto dubbi sulla mozione Segre. Di fronte a odio, razzismo e antisemitismo non si può rimanere indifferenti, non ci si può astenere. Chi crede davvero nei valori moderati, democratici e liberali non può farlo. Invece è accaduto».

«Non si può rinunciare ai propri valori in base a dove tira il vento elettorale. La Politica è un’altra cosa», conclude il primo cittadino del capoluogo.