Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro, il Moto Club Sanremo partecipa alla finale di stagione

Sanremo. Il Moto Club Sanremo parteciperà, sabato 5 e domenica 6 ottobre, a Gaggio Montano alla finale di stagione degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, organizzata dal Motoclub Alta Valle Reno. Gareggeranno infatti Andrea Martini nella categoria junior, Simone Martini nei 250 4t, mentre Luca Pavone nella youth.

Alle 18, presso Piazza Brasa Arnaldo di Gaggio Montano, saranno presentati ufficialmente tutti gli atleti che sabato e domenica si contenderanno il titolo nazionale. A seguire si svolgerà il briefing tecnico pre-gara. Sabato la partenza è fissata per le 8.30 dal Paddock Enduro. I piloti lasceranno man mano l’area dello start per raggiungere le varie prove speciali.

La prima ad essere affrontata sarà l’Enduro Test, una speciale mista, con fondo di sassi, sabbia, radici, erba lunga ben 7 km. Terminata la linea, un trasferimento di 40 minuti accompagnerà i 174 piloti iscritti a Iola, dove sarà posizionato il C.O. di assistenza. Effettuato il rifornimento prenderà il via l’Extreme Test X-CUP Motocross Marketing – Galfer prima di raggiungere l’Airoh Cross Test, che dista un solo chilometro dal Paddock, e che sarà disegnato su due campi con passaggi nel sottobosco e in un fossato. Il tutto sarà ripetuto per quattro volte il sabato e tre la domenica, con l’Enduro Test che sarà percorso per una quarta volta nel Day2 al termine del terzo giro.