Ventimiglia. La sezione di Ventimiglia dell’associazione nazionale carabinieri (A.n.c.) si è attivata stamani per supportare l’associazione italiana sclerosi multipla che ha organizzato una raccolta fondi a sostegno della ricerca contro la più grave malattia del sistema nervoso centrale.

In via della Repubblica, angolo via Roma, i soci Rino Aliquo, Federico Camponovo e Ernesto Fresca Fantoni hanno partecipato all’iniziativa “La Mela di AISM 2019“, che ha visto le associazioni scendere in piazza in 5mila città italiane.