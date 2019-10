Asd Imperia, gli incontri odierni delle due formazioni juniores

Imperia. Gli incontri di oggi, sabato 26 ottobre, delle due formazioni juniores della Asd Imperia:

Questo pomeriggio scenderanno in campo le due formazioni Juniores della Asd Imperia. Nel campionato Juniores Eccellenza i nero azzurri, guidati da mister Casella, affronteranno il Varazze alle 16,30 presso il campo sportivo “Prof. Aicardi” di Pontedassio. I giovani draghetti sono reduci dal pareggio ottenuto in casa del Pietra Ligure (2-2). In classifica l’Imperia occupa l’ottava posizione con otto punti.

Saranno ospiti del San Filippo Neri, questo pomeriggio alle ore 16:00 presso il campo sportivo “Lusignano” di Albenga, i ragazzi della Juniores 2° livello guidata da mister Manitto. Bella la loro vittoria della settimana scorsa con la Veloce (4-2) che gli ha permesso di scalare la classifica fino al quarto posto collezionando in tutto sette punti. Il San Filippo Neri arriva a questa partita reduce da una sconfitta fuori casa (1-0) con il Legino.