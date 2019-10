Asd Imperia-Alassio Fc, la lista dei giocatori neroazzurri convocati

Imperia. La lista dei giocatori convocati per l’incontro Alassio FC – Imperia in programma questo pomeriggio, domenica 27 ottobre, alle 15 presso lo stadio “Ferrando”.

Non sarà una partita facile quella tra Alassio e Imperia in programma questo pomeriggio allo stadio “Ferrando”. Le api giallonere sono in netta ripresa rispetto l’inizio del campionato riuscendo a collezionare quattro risultati utili consecutivi dopo le prime due sconfitte con il Sestri Levante (1-3) e Busalla (4-2). I nero azzurri arrivano a questo incontro con grande entusiasmo e reduci dalla bella vittoria dell’ultimo impegno con il Sestri Levante (2-0).

Alessandro Lupo, allenatore dell’Imperia, ha diramato le seguenti convocazioni:

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Ambrosini, Carletti L, Fazio, Guarco, Padovan, Virga

Centrocampisti: Giglio, Manitto, Martelli, Pellegrino, Risso, Sancinito

Attaccanti: Sassari, Nastasi, Minasso, Carletti M., Capra, Boggian