Arma di Taggia, il Liceo Scientifico Sportivo raggiunge risultati eccellenti

Taggia. L’anno scolastico 2018-2019 ha portato al Liceo scientifico sportivo di Arma di Taggia risultati straordinari in ambito sportivo a livello provinciale, regionale, interregionale e nazionale.

Se il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) avesse istituito la fase nazionale in tutte le discipline sportive, i risultati sarebbero stati ancora più esaltanti in altri sport fra cui lo sci, l’atletica leggera e la

pallamano.

Questo “notevole” successo è da attribuire agli allievi/atleti che partecipano con costanza e serietà alle lezioni curricolari nelle diverse discipline sportive e partecipano assiduamente ai loro allenamenti nei molteplici sport nei quali militano dimostrando inoltre sempre un ragguardevole impegno nello svolgimento dei Campionati Studenteschi. Anche quest’anno, l’unico Istituto sportivo presente in Provincia ha istituito due classi prime allargando così il pool vincente che vedrà i giovani atleti iscritti gareggiare con gli allievi/atleti degli altri Istituti della provincia e non solo e come sempre saranno i migliori a vincere.

E’ doveroso ringraziare la famiglia della prof.ssa Roberta Bracco che – in memoria della prematura scomparsa della loro cara – ha messo in palio due buoni per l’acquisto di materiale didattico sportivo, dando l’opportunità all’istituto scolastico che si fosse classificato al primo posto – nella fase provinciale sia maschile che femminile di atletica leggera – di vincere i suddetti buoni.

Gli allievi del Liceo di Arma di Taggia hanno conseguito il primo posto sia con la squadra di atletica leggera maschile che femminile vincendo così gli entrambi i buoni con i quali l’istituto ha acquistato ulteriore materiale sportivo. Così la prof.ssa Daniela Cenzon, docente di scienze motorie del Liceo scientifico sportivo: «Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi che, con impegno e dedizione, riescono a conciliare lo studio e gli impegni sportivi ottenendo risultati davvero lusinghieri. Confidiamo in un nuovo anno scolastico ricco di soddisfazioni».