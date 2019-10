Arma di Taggia, incontro con il giornalista Giuliano Guzzo su informazione e fake-news

Taggia. Il 12 ottobre alle 20.30 presso il teatro della parrocchia S.S. Giuseppe e Antonio, si terrà un incontro con il giornalista Giuliano Guzzo, giovane sociologo di Trento che collabora con il quotidiano La Verità ed altre testate, autore di diversi libri.

La conferenza avrà il titolo “Informazione, propaganda, fake-news: come orientarsi?” e cercherà di far riflettere su come le notizie si formano e arrivano all’utente finale, non sempre con lo scopo di fornire “informazioni” ma spesso per orientarne le scelte culturali, politiche, sociali, ecc.

La capacità di riconoscere fonti e modalità di dare notizie, apparentemente asettiche ma invece portatrici di deformazioni ideologiche, è sempre più fondamentale in un’epoca in cui, soprattutto dal web, siamo inondati di tantissimi input che dobbiamo imparare a decifrare.

Un argomento che siamo sicuri tutti i cittadini, dai più giovani ai genitori, dagli studenti agli educatori, dai sacerdoti agli insegnanti troveranno interessante per affrontare al meglio le sfide dei nostri giorni.