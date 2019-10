Arma di Taggia, grande festa a La Riviera Shopville per i 14 anni di apertura

Taggia. Domenica il centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia ha festeggiato i 14 anni di apertura con una torta da record.

Peso: oltre 600 chili, lunghezza: circa 7 metri, 5 ore per prepararla e 47 minuti per finirla. Ecco i numeri della torta di compleanno del centro disegnata appositamente per l’occasione dalla storica pasticceria Trucco di Imperia.

Per averne una fetta si è formata una lunghissima coda di clienti che è stata rapidamente smaltita dall’efficientissimo staff.

“Un altro anno di grandi soddisfazioni: l’ aumento di visite che abbiamo registrato confermano il successo della nostra offerta commerciale ed il ruolo di aggregazione e socializzazione che abbiamo nel territorio: un posto dove trascorrere piacevolmente una parte del tempo libero e dove trovare servizi utili alle famiglie di oggi in orari adatti alle loro esigenze”, hanno commentato dalla direzione.

La festa è stata animata da R24Radio che dalle 17 alle 20 ha trasmesso live dal centro commerciale. Durante la diretta radiofonica gli speaker hanno ospitato personaggi che hanno regalato un pomeriggio all’insegna del divertimento e della buona musica.