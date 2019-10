Arma di Taggia, donna travolta mentre attraversa sulle strisce

Taggia. Una donna è stata investita da un’auto sulle strisce pedonali, in via Levà ad Arma. E’ successo verso le 19 sull’attraversamento in prossimità delle scuole.

Il pedone, vigile e cosciente all’arrivo dei soccorsi, non verserebbe in gravi condizioni. Il 118 ha inviato sul posto un’equipaggio di Sanremo Soccorso ed allertato la polizia locale.