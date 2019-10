Arma di Taggia. Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito a seguito del crollo improvviso di un albero, il cui tronco si è letteralmente spezzato in due. E’ successo nel pomeriggio nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di Arma di Taggia.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si trovava all’interno di un’auto in sosta al momento dello schianto. L’albero ha colpito la vettura, danneggiandola e ferendo in modo non grave il quarantenne.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno messo in sicurezza l’area, il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Verde di Arma e i carabinieri.

[Per le foto si ringrazia Nico Martinetto]