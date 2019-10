Arma di Taggia, 22enne molesta i passanti e ruba. Intervengono i carabinieri e lui li aggredisce

Arma di Taggia. Un 22enne nordafricano, irregolare in Italia, senza fissa dimora e pregiudicato per una serie di furti commessi in zona, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione di Taggia che lo hanno fermato mentre tentava l’ennesimo colpo sulla Darsena. Il giovane, in un forte stato di agitazione, oltre a rubare stava molestando e spaventato i passanti.

L’intervento dei militari non è stato semplice: il 22enne si è opposto con forza al fermo, scagliandosi contro i carabinieri. L’uomo è poi stato portato stamani in Tribunale a Imperia per la convalida dell’arresto e il processo per direttissima. Ma anche in questa occasione ha dimostrato una grande agitazione tanto che, su disposizione del giudice, è stato ricoverato presso il reparto psichiatrico di Imperia.

Dal momento del suo arresto, stando a quanto riferito da numerosi residenti, non si sono più verificati furti in auto ad Arma di Taggia. Con ogni probabilità i carabinieri hanno dunque preso il ‘topo’ di auto.