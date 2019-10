Taggia. Tragedia evitata per puro caso, oggi pomeriggio verso le 17 in via Stazione ad Arma. Un eucalipto, visibilmente marcio, che cresceva vicino all’edificio dell’ex scalo ferroviario, in una zona privata, si è spezzato per poi schiantarsi al suolo. A farne le spese è stato un uomo che si trovava in auto lì sotto.

Il malcapitato è rimasto intrappolato nella vettura finché non è stato liberato da alcuni che si trovavano lì vicino. E’ ferito ma fortunatamente in maniera non grave.

di 5 Galleria fotografica Arma di Taggia, albero crolla addosso a un passante. Tragedia sfiorata









Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, i carabinieri, la polizia locale ed un equipaggio su ambulanza della Croce Verde armese. Quest’ultimo, dopo le prime cure sul posto, ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Sanremo per le cure del caso.

PARTE DELLE FOTO CI E’ STATA INVIATA DA NICO MARTINETTO, CHE RINGRAZIAMO