Anno Accademico 2019-2020, riprende il primo corso di Laurea Infermieristica al Polo Universitario di Bussana

Sanremo. Dopo due anni di sospensione l’8 ottobre è stato riattivato il Polo di Imperia (Bussana) con 30 nuovi iscritti al primo anno del corso di Laurea in Infermieristica.

La riattivazione si è resa possibile grazie al lavoro congiunto tra università, la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale di Regione Liguria, che ha voluto fortemente che questo percorso formativo riprendesse in provincia di Imperia, l’ ASL1 Imperiese e l’Ordine degli Infermieri di Imperia. Ciò permetterà di formare in sede 30 nuovi infermieri portandoli fino alla conclusione del percorso di laurea, in modo da offrire migliori risposte assistenziale alla comunità della provincia di Imperia.

E’ importante continuare a sostenere l’Università di Genova e il Polo Didattico di Imperia per formare professionisti in loco, a questo scopo sono previsti dei progetti che presto verranno discussi tra Università, Assessorato, ASL e Ordine Professionale degli Infermieri. Dal 2012 ad oggi il Polo ha portato alla laurea 95 infermieri, molti dei quali hanno partecipato all’ultimo concorso regionale e sono entrati nell’organico dell’azienda.