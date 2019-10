Anniversario della Vittoria, giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate: le celebrazioni a Sanremo

Sanremo. In occasione dell’Anniversario della Vittoria 1915/1918, Giornata dell’Unità Nazionale, Giornata delle Forze Armate, il Comune di Sanremo, in collaborazione con l’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Sanremo “Medaglia d’oro A. Gerbolini”, organizza il seguente programma di celebrazioni per lunedì 4 novembre:

Alle 15.30, ritrovo in piazza Colombo, corteo via Matteotti, corso Mombello lato ovest, sosta Monumento ai Caduti

alle 16, cerimonia con deposizione corona al Monumento ai Caduti, saluto delle autorità, breve allocuzione commemorativa

alle 16.30, ripresa corteo sul percorso corso Mombello lato ovest, via Matteotti, Casinò

alle 17, Teatro del Casinò: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo alla presenza delle autorità civili e militari.