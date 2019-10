Andora. Nei giorni scorsi è stata sistemata una rete allo scopo di chiudere il passaggio che conduce al sentiero della scogliera di Pinamare di Andora, dove, nel luglio scorso ha perso la vita l’imperiese Rafael Baroni a seguito di una rovinosa e fatale caduta.

Il provvedimento è stato assunto per ragioni di sicurezza per evitare altri incidenti come quello capitato al giovane calciatore dell’Imperia.

Dal giorno della tragedia sono stati appesi una maglietta neroazzurra e un fiore.