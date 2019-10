Anas, ripristino illuminazione in galleria ‘Madonna degli Angeli’ a Chiusanico: scatta senso unico alternato

Imperia. Anas ha programmato la manutenzione dell’impianto di illuminazione a servizio della galleria ‘Madonna degli Angeli’, lungo la statale 28 “del Colle di Nava” a Chiusanico, in provincia di Imperia.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 4 e fino al 15 novembre sarà in vigore il senso unico alternato. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 7:30 – 18:30, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Un possibile percorso alternativo è costituito dalla rete viaria comunale e provinciale limitrofa (SP 29).

Anas ha attivato inoltre i lavori di consolidamento del ponticello al km 87,900 della statale 654 “della Val Nure”, in località Gramizza, a Santo Stefano d’Aveto (GE).

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in progetto la statale sarà chiusa al traffico da lunedì 4 novembre al 30 novembre, con deviazione della circolazione al km 84,900, in località Allegrezze e indirizzamento sulla provinciale 86 e sulla provinciale 586, fino alla reimmissione sulla statale a Rezzoaglio. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Lavagna e diretti a Santo Stefano d’Aveto.

Proseguono infine gli interventi di risanamento della pavimentazione sulla statale 330 “di Buonviaggio” tra La Spezia e Ceparana. Fino al 30 novembre sarà attivo il senso unico alternato nella fascia oraria notturna 21:00 – 6:00, esclusi i giorni festivi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.